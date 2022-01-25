Kaymakam ve Belediye Başkanı sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı Çekerek Kaymakamı ve Belediye Başkanı sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

Yozgat Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ile Belediye Başkanı Eyüp Çakır sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Yozgat’ın ilçe ve köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı ilçede ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı ve dondurucu soğuklardan insanlar kadar hayvanlar da etkileniyor. Yozgat Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyüp Çakır ve kamu kurumları yöneticileri sokak hayvanlarını soğuk havalarda unutmadı. Kaymakam Güzel, Başkan Çakır ve kurum yöneticileri sokaktaki ve doğadaki hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Mama, buğday gibi yiyecekler çeşitli bölgelere bırakıldı.

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