Hırsızlar, polisten kaçamadı

Yozgat'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda evden hırsızlık yapan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yozgat’ın Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden televizyon, laptop, cep telefonu ve elektronik eşya çalan iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ekipler, şüpheli 45 yaşındaki M.K. ve 17 yaşındaki A.K. isimli iki şahsın evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı eşyalar ile birlikte hırsızlık için kullanılan suç aletleri ele geçirildi. Ev araması sırasında polisin şüphelenmesi sonucu çağrılan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri tarafından hırsızlık şüphelilerinin kaçak elektrik kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.