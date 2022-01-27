Yozgat’ta 247 köy yolunu ulaşıma açtılar, sevinçlerini oyun havası eşliğinde gösterdiler

Yozgat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için dün gece 02.00’a kadar çalışan Yozgat İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, tüm köy yollarını ulaşıma açmalarının sevincini, müzik eşliğinde oyun havası oynayarak gösterdi.

Yozgat İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri Yozgat il genelinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürdü. 12 noktada 99 araç ve 175 personelin kar mesaisi, dün gece saat 02.00 sularında sona erdi. Köy yollarını açan ekip, sevinçlerini oyun havası oynayarak gösterdi.

Kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin fedakarca çalıştığını belirten İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, “Yozgat’ta 247 köyümüz ulaşıma kapanmıştı. Ekibimizin gece gündüz demeden özverili çalışmalarıyla son köy yolumuzu da dün gece 02.00 itibariyle açarak kapalı köy yolu bırakmadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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