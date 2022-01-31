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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu çorba içilmiyor löp löp yutuluyor

İHA

Bu çorba içilmiyor löp löp yutuluyor

Bünyesinde birçok lezzeti bulunduran mutfak kültürüne sahip illerden biri olan Yozgat’ta, özel olarak hazırlanan hamuru ile birlikte löp löp yutulan arabaşı çorbası, kış aylarında vatandaşların içini ısıtıyor.
Av hayvanlarının, hindi, kaz veya tavuk etiyle pişirilen sıcak çorba ile özel olarak hazırlanmış soğuk hamurun buluştuğu "arabaşı", Yozgat'ta kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel lezzeti olarak tarihi konaklarda ikram ediliyor. 2012'de TSE'ye tescil ettirilen arabaşı, restore edilerek kültür hizmetlerinde kullanılan tarihi konaklardaki etkinliklerde yaşatılıyor.
Arabaşı etkinlikleri, Yozgat türküleri ve şiirleri ile yıllardır vatandaşların bir araya gelerek birlik ve beraberliğinin artmasına vesile oluyor. Özellikle uzun kış gecelerinde yapılan ev ziyaretlerinde ikram edilen arabaşı geleneği, Yozgat’ta asırlardır devam ediyor.
Kış mevsiminde gribal enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırmasıyla da bilinen arabaşı çorbası, vatandaşlarca sıklıkla tercih ediliyor.
Hüzni Baba TarihEdebiyat ve Musiki Konağında düzenlenen arabaşı programında açıklamlarda bulunan Fadime Solmaz, “Yozgat arabaşısı Yozgat’ımızın tarihi ve kültürel konaklarında özellikle soğuk kış günlerinde insanlarımızı birleştirici bir özelliğe sahip. Soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olan arabaşı çorbasını burada belirli gün ve haftalarda içiyoruz” dedi.
İlk defa arabaşı çorbası içtiğini söyleyen üniversite öğrencisi İsmail Arslan ise “Ben ilk defa arabaşı çorbası içiyorum ve çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Hamurunu da birlikte çorba eşliğinde yutuyoruz, bu bizi tok tutuyor, güzel bir tadı da var. Yozgat arabaşı çorbası kışın vazgeçilmez lezzetlerinden, biz bu çorbayı içmiyoruz löp löp yutuyoruz” şeklinde konuştu.
Arabaşı çorbasının gribal rahatsızlıklara iyi geldiğini belirten Dursun Ayer de, “Yöremizin arabaşı çorbası hem kış şartlarına insanı dayanıklı hazırlar hem de gribal enfeksiyonlarına çok iyi gelir. Av ve kümes hayvanı etleriyle çorbamız yapılır. Misafirlerimize ikram ettiğimiz bir yemeğimizdir. Önceleri köy odalarında misafirleri ağırlamak için yapılırdı. Örfümüzü, adetimizi, geleneklerimizi unutturmamak ve sofrada yapılan sohbetlerde de eski hatıraları canlandırmak için arabaşı etkinliklerini asırlardır sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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