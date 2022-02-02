Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisleri başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisleri başladı

İHA

Alt yapı çalışmaları tamamlanan Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesinde arazi tahsisleri için başvuralar alınmaya başlandı.

Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisleri başladı

Alt yapı çalışmaları tamamlanan Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesinde arazi tahsisleri için başvuralar alınmaya başlandı.
Yozgat Sorgun Alaca yol ayrımı Çalatlı mevkiinde 123 hektar alan üzerine kurulan Bozok Organize Sanayi Bölgesinde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Toplam 39 sanayi parselinin bulunduğu sanayi bölgesinde arazi tahsisleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurular başladı. Şu ana kadar 10 başvurunun bulunduğu Bozok OSB’de başvuruların bir hafta içerisinde tamamlanıp Nisan ayına kadar fabrikaların temellerinin atılması bekleniyor.
Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Özel İdare Genel Sekreteri ile Bozok OSB’de incelemelerde bulunarak, arazi tahsislerine başlayacaklarını söyledi. Vali Polat, organize sanayi bölgesinde alt yapı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “Şuan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı MEYDİP sistemi üzerinden arazi tahsisleri için başvuruları almaya başladık. Şuana kadar bize 10’un üzerinde başvuru oldu. İnşallah bu hafta da başvuruları tamamlayıp haftaya arazi tahsislerini yapmaya başlayacağız. Bozok OSB’de, toplam 39 sanayi parselimiz bulunmakta. Girişimcilerimize, iş insanlarımıza son bir çağrı yapmak istiyoruz. Çünkü mevcut 39 sanayi parselimiz var ve şuan 1011 başvuru oldu. Tüm iş insanlarımızı sanayi parselleri için bize başvuruya davet ediyoruz” dedi.
Yozgat’ın jeopolitik konum nedeniyle önemli bir yere sahip olduğunu da hatırlatan Vali Polat, “Yozgat konum olarak batıyıdoğuya, kuzeyigüneye bağlayan ana hat üzerinde. Yatırım içinde çok uygun topraklarda bulunuyoruz. Çalışan kalifiye eleman bulma açısından iyi bir yer. Yozgat insanının artık sanayi kültürüne, OSB kültürüne de alışmış olduğunu düşünüyorum. İnşallah Nisan ayında da fabrikalarımızın temellerinin atıldığı günü beraber yaşarız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan hasta toprağa verildi
YEREL HABERLER Hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan hasta ...
Yozgat’ta fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Yozgat’ta fırtına uyarısı
Hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan kadın ...
Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri ...
Yozgat'ta tedavi altındaki hasta, yangın merdiveninde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yozgat'ta tedavi altındaki hasta, yangın merdiveninde ...
Hastaneye tedavi için getirildi, yangın merdiveninde donarak öldü
YEREL HABERLER Hastaneye tedavi için getirildi, yangın merdiveninde ...
Çekerek’te karlar baraja taşınıyor
YEREL HABERLER Çekerek’te karlar baraja taşınıyor
Bu çorba içilmiyor löp löp yutuluyor
YEREL HABERLER Bu çorba içilmiyor löp löp yutuluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.