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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta eğitimde işbirliği protokolü imzalandı

İHA

Yozgat’ta eğitimde işbirliği protokolü imzalandı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversite arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.
Yozgat’ta eğitimin niteliğini daha da ileri bir noktaya taşımak, eğitim hizmet kalitesini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, Vali Ziya Polat başkanlığında eğitimde işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Yozgat Valiliği toplantı salonunda düzenlenen imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve üniversite rektörü katıldı.
Yozgat’ta eğitim kalitesinin artırılması konusunda her türlü çabayı vermeye devam ettiklerini belirten Yozgat Valisi Ziya Polat, eğitimin sadece bir kurum üzerine yüklenecek bir sorumluluk olmadığını söyledi. Vali Polat, “Milli Eğitim Bakanlığı eğitimden sorumlu kurum olabilir ancak eğitimden hepimizin sorumlu olduğunu, tüm kurum ve kuruluşların eğitimin emrinde olduğunu geldiğimiz günden beri söylüyoruz. Eğitim sürecinde çocuklarımızı, yarınlarımızı, devletine, milletine, ezanına, bayrağına, ailesine bağlı olarak yetiştirmek zorundayız. Bunun için en iyi eğitim kurumlarını en iyi şekilde desteklememiz ve hazır hale getirmemiz lazım” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise “Üniversitemizle yaptığımız protokol süremiz tamamlandı. Milli Eğitim olarak eş güdüm içerisinde üniversitemizle çalışarak, hem çağın gerektirdiği hem de yeni konseptleri içeren eğitimde işbirliği protokolümüzü güncelledik. Sayın valimiz önderliğinde çalışmalarımızı bundan sonra da ivmeli bir şekilde devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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