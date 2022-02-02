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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sorgun Belediyesi karla mücadelede tam not aldı

İHA

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı ile birlikte vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 7 gün 24 saat esasına göre karla mücadele eden Sorgun Belediyesi, ilçe halkından tam not aldı.

Sorgun Belediyesi karla mücadelede tam not aldı

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı ile birlikte vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 7 gün 24 saat esasına göre karla mücadele eden Sorgun Belediyesi, ilçe halkından tam not aldı.
Son on yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Yozgat’ta, Sorgun Belediyesi oluşturduğu karla mücadele ekipleriyle, karın yağdığı ilk günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdü. İlçede ana arterlerin ve mahalle yollarının kapanmaması için gece gündüz çalışan Sorgun Belediyesi, bin 100 ton tuz ve kum kullandı. 350 personel ve 25 iş makinasıyla karla mücadele eden Sorgun Belediyesi, kar yağışının olumsuz etkilerini gidermek için ilçenin tüm noktalarında özveri ile çalıştı.
Karla mücadele çalışmalarında ekip arkadaşlarıyla gece gündüz saha da olan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, karla mücadeleyi aralıksız sürdürdükleri için tüm olumsuzlukları ortadan kaldırdıklarına dikkat çekti.
Karla mücadele çalışmalarını başarılı ve sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Ekiplerimiz yaz aylarından itibaren araçların teknik bakımları ve kullanılacak olan tuz, solüsyon gibi malzemelerin teminini yaptı. Yolların kapanması durumunda hareket kabiliyetinin ne şekilde sağlanacağı konularını da masaya yatırarak kriz masası ekibi oluşturduk ve yolların tuzlaması için depolarımız da bin 100 ton tuzu hazır bulundurduk. Kar yağışının başlamasıyla birlikte 350 personel ve 25 iş makinesi ile şehir genelinde hazır vaziyette mücadelemizi sorunsuz tamamladık. Belediyemiz tüm birimleri ile gece gündüz demeden sahadalar bizler de sürekli takibindeyiz. Hangi saatte hangi mahalle temizleniyor anlık bildirim alıp vatandaşlarımıza da bilgi veriyoruz. Çok şükür şuana kadar bir sorun yaşamadık. Tüm hemşehrilerimizin sağlığı ve can güvenliği bizlere emanet sorunsuz bir kış geçirmek için 7/24 işimizin başındayız ” dedi.

Akaryakıt dolumu sahada yapıldı
Sorgun Belediyesi, çalışmaların sekteye uğramamasının yanı sıra iş gücü ve zamandan tasarruf sağlamak adına da yoğun çaba harcayarak, daha hızlı ve etkin mücadele için iş makinesi ve araçların şantiye yerine çalışma alanlarında dolum yapmalarını sağladı. Bu sayede bölgesel çalışmanın kitlesel hale getirilmesine ön ayak olmasıyla da sürecin başarılı şekilde tamamlanmasını sağladı.
Başkan Ekinci, ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür etti
Başkan Ekinci, karla mücadeleyi değerlendirdiği açıklamasının devamında öncelikle sahada görev alan ve büyük bir özveri örneği sergileyerek sürecin başarılı olmasında büyük pay sahibi olan personellere teşekkür etti. Ekinci, “Kar yağışıyla birlikte oluşturulan kriz merkezi nezdinde sahaya inerek özverili çalışma gerçekleştiren tüm birimlerimize şahsım ve Sorgun halkı adına teşekkür ediyorum. Gündüz ve gece olarak iki vardiya halinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için fedakârca çalışma gerçekleştiren, yolların açık kalmasını sağlayarak sosyal hayatın devamlılığına katkı veren çalışma arkadaşlarımız bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Tüm ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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