Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yozgat-Ankara arasındaki E-88 karayolunun Buruncuk köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Yozgat'a gelen Şerafettin Doğan yönetimindeki 34 USR 66 plakalı Gülen firmasına ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yedek şoför, AFAD ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2022-02-04 11:38:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.