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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fedakar öğretmen görev yaptığı köy okuluna kütüphane kazandırdı

İHA

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Kirsinkavağı köyünde öğretmenlik yapan Samet Yılmaz, başlattığı kitap kampanyasıyla okul kütüphanesine yaklaşık 350 kitap kazandırarak öğrencilere kitap sevgisi aşıladı.

Fedakar öğretmen görev yaptığı köy okuluna kütüphane kazandırdı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Kirsinkavağı köyünde öğretmenlik yapan Samet Yılmaz, başlattığı kitap kampanyasıyla okul kütüphanesine yaklaşık 350 kitap kazandırarak öğrencilere kitap sevgisi aşıladı.
İlçeye bağlı Kirsinkavağı Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Samet Yılmaz, okulda kütüphanenin yetersiz olduğunu fark etti. Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden ve okul yönetiminden izin alarak kendi imkanlarıyla okuluna geniş kapsamlı bir kütüphane kurmak için kolları sıvadı.
Yarı yıl tatilini fırsat bilen fedakar öğretmen, arkadaşları, yakın çevresi ve birçoğunu da kendi imkanlarıyla aldığı yaklaşık 350 kitabı, okuluna kazandırarak örnek bir davranışa imza attı. Okuma oranının yükseltilmesi ve öğrencilere kitap sevgisini kazandırmak için çabalayan Yılmaz, oluşturulan kütüphane sayesinde öğrencilere kitap sevgisi aşıldı. Kütüphanede kitap okuyarak donanımlarını arttıran minik öğrenciler de, çeşitli eğitim materyalleriyle keyifli zaman geçiriyor.
Yarı yıl tatili ile birlikte çalışmalara başladığını söyleyen Samet Yılmaz, “Ankara’da hakim olan arkadaşım ile irtibata geçtim, kitapların yarısını onun desteğiyle aldım. Daha sonra yakın çevremin desteği oldu. Bir kısmını da ben kendi imkanlarımla karşıladım ve okulumuzun kütüphanesine 350’ye yakın kitabı kazandırdık. Kütüphanemize kitap alırken öğrencilerimizin ilgi alanları ile milli ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacak kitapları seçmeye özen gösterdim. Amacım köy okulu öğrencilerimize kitap okumayı sevdirmek ve kitap okuma oranını artırmak” dedi.
Daha önce görev yaptığı Ağrı’nın Patnos ilçesindeki okulda da kütüphane kurduğunu dile getiren Yılmaz, görev yapacağı her köy okulunda bu etkinliği sürdüreceğini söyledi.
Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ise kütüphanede emeği geçen Yılmaz’a teşekkür ederek “Başlatmış olduğu kitap toplama kampanyası ile kısa bir süre içerisinde Kirsinkavağı Ortaokulumuza 350’ye yakın kitap kazandıran Türkçe Öğretmenimiz Samet Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Öğretmenimizin bu örnek davranışı birçok öğrencimize okuma alışkanlığı ve sevgisi kazandıracak” şeklinde konuştu.

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