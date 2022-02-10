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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suyun önemini anlattılar, ödül kazandılar

İHA

Suyun önemini anlattılar, ödül kazandılar

Yozgat Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Suyun Hayatımızdaki Önemi ve Kuraklık’ konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci tarafından verildi.
Sorgun Belediyesi tarafından Sorgun genelinde ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde düzenlenen ödüllü resim yarışmasına 26 okuldan 237 öğrenci katıldı. İlköğretim düzeyinde birinci Beyza Gül Kalkan, ikinci Ayşe Acer, üçüncü Amine Demirel oldu. Ortaöğretim düzeyinde ise birinci Elif Ecrin Öztürk, ikinci Yahya Enes Külekçi, Üçüncü Fatma Şükran Ertek oldu.
İlyas Arslan Kültür ve Tiyatro Salonunda düzenlenen ödül törenine Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okul müdürleri öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Ödül töreninde konuşan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Gerçekten hissedebilen gençlerimiz olduğunu görmek, hissettiklerini hayal edebilen, onları kâğıda, kaleme dökebilen, çizebilen, bu duyarlılığı bu içtenliği bize aktarabilen gençleri görebilmek çok kıymetli. Bu sürece emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Jüri üyelerimiz dereceye girecek resimler üzerinde ciddi anlamda zorlandılar. Çünkü her resim bizler için ayrı bir değer taşıyordu. Bizler Sorgun Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizle birlikte olmaya ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Başkan Ekinci, “Dünyanın en önemli sorunlarını, yaşadığımız kuraklık, suyu verimli kullanamıyor olmamız, insanoğlunun doğaya, çevreye ve kaynaklarımıza verdiği zarar olarak sıralayabiliriz. Bu sürecin farkına varmamız ve hep beraber çözüm bulma zorunluluğumuz var. Bunu, hiç vakit kaybetmeden yapmamız lazım. Hepimizin bildiği gibi Sorgun’un uzun yıllardır susuzluk sorunu var ve son zamanlarda hissedilirliği arttı. Yaşadığımız bu kuraklık tehlikesini, bir uyarı olarak almamız lazım. Ders çıkarıp, önümüze öyle bakmamız lazım. Burada en büyük görev siz gençlerin. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimize de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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