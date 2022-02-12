Yozgat’ta ekmek 2 lira 50 kuruş oldu

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Yozgat’ta geçen yılın aralık ayı itibariyle 2 liradan satılan 200 gram ekmek, bugünden itibaren 2 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı.

Yozgat’ta ekmeğe 12 Şubat 2022 tarihi itibariyle 50 kuruş zam geldi. Zamla birlikte 200 gram ekmeğin satış fiyatı 2 lira 50 kuruşa yükseldi.

Fırıncılardan gelen yoğun talepler üzerine alınan karara göre 200 gram pide 2 lira 75 kuruş, 200 gram parmak çörek ise 3 lira olarak belirlendi.

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