Yozgat’ta ekmek 2 lira 50 kuruş oldu

Yozgat’ta geçen yılın aralık ayı itibariyle 2 liradan satılan 200 gram ekmek, bugünden itibaren 2 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı.
Yozgat’ta ekmeğe 12 Şubat 2022 tarihi itibariyle 50 kuruş zam geldi. Zamla birlikte 200 gram ekmeğin satış fiyatı 2 lira 50 kuruşa yükseldi.
Fırıncılardan gelen yoğun talepler üzerine alınan karara göre 200 gram pide 2 lira 75 kuruş, 200 gram parmak çörek ise 3 lira olarak belirlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.