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"Görevi Kötüye Kullanma ve Rüşvet" operasyonunda 7 tutuklu

İHA

Yozgat merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen "Görevi Kötüye Kullanma ve Rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheliden 7'si tutuklandı, 19'u adli kontrol şartı olmak üzere 54 kişi serbest bırakıldı.

"Görevi Kötüye Kullanma ve Rüşvet" operasyonunda 7 tutuklu

Yozgat merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen "Görevi Kötüye Kullanma ve Rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheliden 7’si tutuklandı, 19’u adli kontrol şartı olmak üzere 54 kişi serbest bırakıldı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yozgat merkezli 13 ilde, alkollü araç kullanmaktan sürücü belgelerine el konulan kişilerin trafik tescil işlemlerinde usulsüzlük yapılarak belgelerinin zamanından önce geri verildiği iddiası üzerine 'Silgeç' adlı 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvet' operasyonu yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 19'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 54'ü serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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