Sarıhamzalı Bahadın Barajında çalışmalar tamamlandı

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde yapımı süren, Sarıhamzalı Bahadın Barajı çalışmalarında sona gelindiği açıklandı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci temelden 36.50 metre yüksekliğe ve 21 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Sarıhamzalı Bahadın Barajı’nın ilçenin içme suyu sıkıntısını çözeceğini, ayrıca 11 bin 120 dekar tarım arazisinin de sulanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Barajdaki çalışmaların tamamlandığını ifade eden Ekinci, ‘’Barajın planlanan tarihten önce tamamlanması için yaptığımız girişimler çok şükür sonuçlandı. Sarıhamzalı Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır’’ dedi.

Barajda içme suyu ile ilgi son olarak iletim hattının ihalesi yapılacağı bilgisini paylaşan Ekinci, ilçedeki içme suyu sıkıntısının böylelikle ortadan kalkacağı müjdesini vererek “İlçemizin en büyük sıkıntılarından biri içme suyunda yaşanan kesintiler. Vatandaşlarımız bu konuda oldukça mağdur oluyor. Belediye çalışanlarımız ile elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yapımı tamamlanan Sarıhamzalı Barajı ile bu sıkıntıyı da ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Sorgun Belediyesi olarak Sarıhamzalı Barajı içme suyu iletim hattı projesini yaptırdık. Son aşamada ise içme suyu iletim hattının ihalesinin yapılmasını sağlayacağız. Kalıcı çözümlerle tüm sorunları kökten çözerek Sorgun'umuza değer katıyoruz” ifadelerini kullandı.

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