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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yürüme robotuyla 4 yılda 300 hasta tedavi gördü

İHA

Yürüme robotuyla 4 yılda 300 hasta tedavi gördü

Türkiye'nin en donanımlı hastaneleri arasında yer alan Yozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde bulunan yürüme robotunda, son 4 yılda 300 hasta tedavi gördü.
Yozgat Şehir Hastaneleri modern tıbbi cihazlarla hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'de sayılı sağlık merkezinde bulunan ve Yozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde 4 yıl önce faaliyete giren yürüme robotu başta felç olmak üzere birçok hastalık nedeniyle yürüme güçlüğü çekenler için umut oluyor. Yürüme robotu, sadece Yozgat 'ta yaşayan değil, çevre illerden gelen hastalara da hizmet veriyor. Yürüme robotunun hizmete başlamasıyla son 4 yılda yaklaşık 300 hastaya umut oldu.
Yozgat Şehir Hastanesi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, ayda 50 ila 70 hastanın yürüme robotunda şifa aradığını söyleyerek, “Yozgat Şehir Hastanemizde yaklaşık 4 yıldır yürüme robotu cihazımız aktif olarak kullanılmakta. Robotumuz bedensel engelli hastalarımız için bir umut ışığı olmakta ve yaklaşık yılda 50 ila 70 hastaya hizmet verip şuan itibariyle 300’e yakın bir hastamıza hizmet vermiş durumdayız. Yürüme zorluğu çeken ve bedensel engelli hastalarımız, yürüme robotu cihazımızla tedavileri fizyoterapist arkadaşlarımız eşliğinde yapılmaktadır” dedi.
2 yıl önce geçirdiği kaza nedeniyle omurilik felci olan Bilal Budak ise yürüme robotu ile tedavisinin sürdüğünü belirterek, “2 yıl önce 4. kattan düştüm ve omurilik felci geçirdim. Türkiye’nin her yerinde hastane hastane gezdim ve en son Yozgat Şehir Hastanesine geldim. Burada robotik rehabilitasyona giriyorum ve burada çok iyi verim alıyorum. Yürüme güçlüğü çekiyorum, felç oldum, şimdi tedavi görüyorum. Bu robota girdikten sonra ayaklarımı daha da iyi hareket ettiriyorum, ayaklarımda kasılma oluyordu burada geçiyor. Yürüme robotu bizim için umut oldu, yürüme konusunda. Hem fiziksel hem de bedenen güçlendim, çok memnunum. En çok isteğim tekrar yürüyebilmek, robotik rehabilitasyon benim için büyük umut oldu, önümüzdeki seneye yürüyerek girmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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