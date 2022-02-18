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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Telefon dolandırıcısı Sorgun’da yakalandı

İHA

Telefon dolandırıcısı Sorgun’da yakalandı

Amasya’da dolandırıcılık olayına karışan şahıs, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Amasya ilinde kendisini polis olarak tanıtıp, daha önce belirledikleri parolayı söyleyerek kadının güvenini kazanan 20 yaşındaki S.Ş. isimli şahıs, yaşlı kadının 100 bin lira tutarında altın ve dövizini dolandırdı. Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde şahsın Sorgun’da olduğu belirlendi. Yozgat ve Amasya Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonla S.Ş. isimli şahıs, Sorgun’da kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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