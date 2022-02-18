Amasya'da dolandırdı, Yozgat'ta yakalandı



Halit YILMAZ/ SORGUN (Yozgat), (DHA)AMASYA'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı bir kadının 100 bin lira tutarındaki altın ve dövizini dolandıran S.Ş. (20), polis tarafından Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı.

Amasya'da telefon dolandırıcısı S.Ş., kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı bir kadının 100 bin lira tutarındaki altın ve dövizini dolandırdı. Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda şüphelinin Sorgun'da olduğu belirlendi. Yozgat ve Amasya Emniyet müdürlüklerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla yakalanan S.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit YILMAZ

2022-02-18 12:00:51



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