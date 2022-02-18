Amasya'da dolandırdı, Yozgat'ta yakalandı

Halit YILMAZ/ SORGUN (Yozgat), (DHA)AMASYA'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı bir kadının 100 bin lira tutarındaki altın ve dövizini dolandıran S.Ş. (20), polis tarafından Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı.
Amasya'da telefon dolandırıcısı S.Ş., kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı bir kadının 100 bin lira tutarındaki altın ve dövizini dolandırdı. Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda şüphelinin Sorgun'da olduğu belirlendi. Yozgat ve Amasya Emniyet müdürlüklerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla yakalanan S.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit YILMAZ
2022-02-18 12:00:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.