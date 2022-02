Yerköy’de kan bağış kampanyası başlatıldı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağış kampanyası başlatıldı.

Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların Molla Hüsrev Camii önünde kurulan gezici kan bağış tırına gelerek kan bağışında bulunabilecekleri belirtildi.

Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, aralıksız olarak kan bağışı kampanyası düzenlediklerini ve bu kapsamda kan tırı ile il ve ilçeleri gezerek vatandaşların bağışlarını kabul ettiklerini söyledi.

Cansız, başlatılan kan bağışı kampanyasının 23 şubata kadar Yerköy’de devam edeceğini belirtti. Dr. Selçuk Cansız, “Geçen yıllarda Yerköy’de rekor sayılara ulaşmıştık. Her zaman rekor seviyede kan bağışında bulunan Yerköylü vatandaşlarımızı yine kan bağışına davet ediyoruz” dedi.

Kan bağışı sırasında korona virüs salgını ile ilgili bütün tedbirleri aldıklarını da belirten Cansız, “Kan bağışında bulunacak vatandaşlarımızın ateşini ölçüyoruz, korona virüs ile ilgili gerekli soruları soruyoruz. Bütün tedbirlerimizi alarak kan bağışı alıyoruz” şeklinde konuştu.

Her fırsatta kan bağışında bulunduğunu belirten Yusuf Ulutürk ise, Yerköy’de her üç ayda bir başlatılan kan bağış kampanyasına destek olmaya çalıştığını belirterek, kan bağışının önemini ve vücuda olan faydalarını önemsemek gerektiğini söyledi.

