Apartmanlardan ayakkabı çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir apartmana giren ayakkabı hırsızı, kapı önlerindeki ayakkabıları çalarken binanın güvenlik kamerasına yakalandı

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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir apartmana giren ayakkabı hırsızı, kapı önlerindeki ayakkabıları çalarken binanın güvenlik kamerasına yakalandı.

Sorgun ilçesine bağlı Çay Mahallesinde bir apartmana asansörle çıkan ayakkabı hırsızı, kapı önlerindeki ayakkabıları seçerek çalma anı binanın güvenlik kamerasına yakalandı. Apartmanda oturan vatandaşlar, kapı önünü bıraktıkları ayakkabıların kaybolmasının ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Görüntülerde kimliği belirsiz bir şahsın asansörle apartmana girdiği ve ayakkabıları çalarak apartmandan ayrıldığı görülüyor. Hırsızın kapı önlerindeki ayakkabıları seçmesi ise dikkat çekiyor. Apartman sakinleri olaydan duydukları rahatsızlığı dile getirerek “Bunlar ihtiyaç sahibi insanlar değil. Bunlar bu işi alışkanlık yapmış kişiler. Bizim gibi bu tür olayı yaşayan başka apartman sakinleri de bulunuyor” dediler.

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