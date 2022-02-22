Çekerek Akbay İlkokulundan satrançta büyük başarı

Yozgat’ta düzenlenen okul sporları satranç turnuvasına minikler kategorisinde katılan Çekerek Akbay İlkokulu satranç takımı, kızlarda il ikincisi ve üçüncüsü olurken il genelinde ise takım halinde üçüncü oldu.
Yozgat’ta 20212022 eğitim öğretim yılı okullar arası il geneli satranç turnuvası Rıza Kayaalp Spor Salonunda gerçekleştirildi. Minikler A kategorisinde turnuvaya katılım sağlayan Çekerek Akbay İlkokulu kızlarda il ikincisi ve üçüncüsü olurken il genelinde ise takım halinde il üçüncüsü ve il dördüncüsü olarak toplamda 3 kupa ile ilçelerine döndü. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, turnuvada başarı gösteren öğrencileri ve okul yönetimini tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.