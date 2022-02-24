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Yozgat Emniyetinden Milli Eğitim personellerine seminer Yozgat’ta Emniyet Müdürlüğü personelleri “En İyi Narkotik Polisi: Anne’’ projesi hakkında seminer vererek KADES programını tanıttı

İHA

Yozgat Emniyetinden Milli Eğitim personellerine seminer Yozgat’ta Emniyet Müdürlüğü personelleri “En İyi Narkotik Polisi: Anne’’ projesi hakkında seminer vererek KADES programını tanıttı

Yozgat’ta Emniyet Müdürlüğü personelleri “En İyi Narkotik Polisi: Anne’’ projesi hakkında seminer vererek KADES programını tanıttı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü personellerine “En İyi Narkotik Polisi: Anne’’ ve KADES uygulaması semineri verildi. Bozok Toplantı Salonunda düzenlenen programda İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen projeyi anlattı. Uyuşturucu nedir, artan uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla yapılan faaliyetlerin aktarıldığı seminerde, evde verilen eğitimin, annenin çocuklarına karşı yaklaşımının öneminden bahsedildi. Seminerde uyuşturucu maddenin tanımı, başlama nedenleri, madde bağımlılığı, bağımlılık döngüsü anlatıldı. Seminer sonrası katılımcılara konuya ilişkin el broşürü dağıtılarak, çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Seminerde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı yapıldı.

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