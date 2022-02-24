Proje çalışmaları sürüyor, yaşam merkezi olacak

Yozgat'ta yapımı devam eden Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi'nin vatandaşların yaşam merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.



Yozgat Belediyesi tarafından başlatılan Bankalar Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi yapım işi çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Celal Köse, şehrin vizyonunu değiştirecek, hemşehrilerin yaşam merkezi haline gelecek projede 2'nci etap yıkımına devam ettiklerini söyledi. Başkan Köse yaptığı açıklamada ; “Büyük Cami Çevre Düzenlemesi ile entegre bir şekilde Yozgat’ımızın çehresini değiştirecek olan projemiz hayata geçtiğinde 4 bin metrekare kapalı alana sahip zemin artı 2 kattan oluşan şehrimize yakışır bir kompleks ortaya çıkacak. Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezimiz, bir yandan şehrin ticaretine katkıda bulunurken diğer yandan sosyal donatıları ile hemşehrilerimizin yaşam merkezi haline gelecek. Eski ve kullanışsız hale gelen bu alanda yıkım çalışmalarından sonra yapılacak modern ve estetik mimarisiyle göz dolduracak projemiz aynı zamanda şehrimize katma değer sağlayacak. Büyük Cami Çevre Düzenlemesi, Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi projelerimizin tamamlanması sonrası bu bölge, hem hemşehrilerimizin hem de şehrimize ziyarete gelen misafirlerimizin uğrak noktası ve ticari faaliyetlerin olduğu bir alana dönüşecek” diye konuştu.

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