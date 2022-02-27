İki çocuğuyla gazdan zehirlenen anne toprağa verildi



YOZGAT (DHA) ANKARA'da çocukları Özkan Batmaz (11) ve Umut Batmaz (5) ile doğal gazlı kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden Döndü Batmaz (34) memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

Keçiören ilçesi, Güçlükaya Mahallesi, Eleşkirt Sokak'ta 3 katlı apartmanda önceki gece yaşanan olayda, doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuran bina sakinlerinden İbrahim I., burada polise kokunun apartmandan geldiğini söyledi. Binaya giden ekipler, gaz kokusunun ikinci kattaki daireden geldiğini tespit etti. Eve giren ekipler, Döndü Batmaz ile çocukları Özkan ve Umut Batmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Hayatını kaybeden Döndü Batmaz ve çocuklarının cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Döndü Batmaz'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı İsafakılı köyüne getirildi. Dün akşam köy meydanında kılınan namazın ardından Döndü Batmaz'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan Özkan ve Umut Batmaz'ın cenazelerinin ise bugün Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Gökdere köyünde toprağa verileceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat YOZGAT, (DHA)

2022-02-27 10:47:51



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