Akdağmadeni Belediyesi başarısını ‘Sıfır atık tesisi’ ile taçlandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdağmadeni Belediyesi başarısını ‘Sıfır atık tesisi’ ile taçlandırdı

İHA

Akdağmadeni Belediyesi başarısını ‘Sıfır atık tesisi’ ile taçlandırdı

Akdağmadeni Belediyesi, gelecek nesillere temiz bir ülke, sağlıklı bir çevre ile güzel bir doğa bırakmak amacıyla başlattığı proje kapsamında “Sıfır Atık Tesisi”nin yapımını tamamlayarak çalışmalara başladı.
Sıfır atık projesi kapsamında çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla önemli çalışmalara imza atan Akdağmadeni Belediyesi, maliyeti 1 Milyon TL olan ve 400 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare de açık alanı bulunan Sıfır Atık Tesisinin yapımını tamamlayarak hizmet vermeye başladı.
Yozgat’ta lisanslı tek atık getirme merkezi özelliği taşıyan Akdağmadeni Belediyesi Sıfır Atık Tesisinde, kağıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve cıva içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezine toplanarak yeniden üretime kazandırılacak. Bu kapsamda Seyrantepe Mahallesinde tesis çalışanları, geri dönüşümlü atıkları toplamak için mahalle sakinlerine geri dönüşümden kazandırılan poşetleri dağıtmaya başladı.
Sıfır atık tesisinin tam kapasite çalışmalarına başladığını söyleyen Akdağmadeni Belediyesi Başkanı Nezih Yalçın, “İlçemize değer katacak, merkezinde insan, çevre ve doğa olan geleceğe yatırım amacıyla baktığımız vizyon projelerimizden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 400 metrekare kapalı 2 bin 500 metrekare de açık alandan oluşan ‘Sıfır Atık Tesisi’miz tam kapasite hizmet vermeye başladı. Şehir merkezimizde 30 adet baksımız, 3 adet geçici atık getirme merkezimiz bulunmakta. Ayrıca birçok noktada ayrıştırılmış konteynerlerimizle geri dönüştürülebilir atıklarımızı toplamaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle Seyrantepe Mahallemizde konutlarımıza geri dönüşümlü atıkları toplamak için çöp poşetlerimizi dağıttık. İnşallah bugün itibariyle Seyrantepe Mahallesinde başlattığımız çalışmayı zamanla ilçemizin tüm mahallelerine yayacağız. Hiçbir geri dönüştürülebilir atığımızı israf etmeyeceğiz. Böylece inşallah hem ilçe ekonomimize katkı sunmuş olacağız hem doğamızdaki kaynakları tükenmekten muhafaza etmenin huzurunu yaşayacağız. Gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir bir çevre daha yaşanılabilir bir Akdağmadeni bırakacağız” dedi.
Tesisin Yozgat ve ilçelerinde lisanslı tek atık getirme merkezi ve sıfır atık tesisi olma özelliğini taşıdığını da hatırlatan Başkan Yalçın, “İlklerin belediyesi Akdağmadeni Belediyesi olarak bu hizmeti vatandaşımıza sunmaktan da gururluyuz, onurluyuz, mutluyuz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki çocuğuyla gazdan zehirlenen anne toprağa verildi
YEREL HABERLER İki çocuğuyla gazdan zehirlenen anne toprağa verildi
İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden hayatını kaybeden kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.