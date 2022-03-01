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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güreşin kalbi, Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü'nde atıyor

İHA

Güreşin kalbi, Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü'nde atıyor

Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü bünyesinde güreş faaliyetlerini sürdüren sporcular, yeni şampiyonluklar ve zaferler elde etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Yaklaşık 2 yıl önce Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü güreş takımı bünyesinde bir araya gelen ve elde ettiği başarılar ile sayıları gün geçtikçe artan sporcular, antrenör Ahmet Özdemir yönetiminde çalışmalarını Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda sürdürüyor. Hafta içi her gün antrenmanlarını sürdüren sporcular, dayanıklılık, kondisyon ve teknik antrenmanlar yaparak ulusal ve uluslar arası turnuvalarda başarılı olmak istiyor. Yaşları 7 ila 16 arasında değişen sporcular, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’i örnek alarak çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yozgat’ta 36 Mart günleri arasında düzenlenecek Türkiye Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonası’nda 66 kilogramda grekoromen stilde Recep Şahin ile müsabakalara katılacak olan Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü, şehri en iyi şekilde temsil etmek için müsabaka gününü bekliyor.

Şampiyonaya iddialı hazırlanıyorlar
Şubat ayında Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş grup müsabakalarında ikinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazanan Recep Şahin, turnuvaya iddialı hazırlandığını söyledi. Şahin kendisine milli güreşçi Rıza Kayaalp’i örnek aldığını da belirterek, “Yozgat’ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında 66 kilogramda grekoromen stilde Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü adına güreşeceğim. İnşallah altın madalya getireceğim. İddialı hazırlıyorum, hocama ilgisi için teşekkür ediyorum, benim partnerim yok benimle antrenman yapıyor. Hedefim Rıza Kayaalp gibi olmak, ülkemi dünyada temsil etmek istiyorum. Başta Belediye Başkanımız Celal Köse olmak üzere antrenörüm Ahmet Özdemir’e çok teşekkür ediyorum, benim üzerimde emekleri çok fazla” dedi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp’i örnek alıyorlar
Güreşe 3 yıl önce başlayan 13 yaşındaki Atakan Akbaba ise, “Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübünde 48 kilogramda güreşiyorum. Güreşe 10 yaşında başladım, 3 senedir devam ediyorum ve güreşmeyi çok seviyorum. Hocam bizimle çok ilgileniyor. Benim de hedefim Rıza Kayaalp gibi ünlü bir güreşçi olmak. Ahmet Özdemir hocam da bana çok destek veriyor. Amacım çok iyi bir güreşçi olmak ve hem Yozgat’ı hem de Türkiye’yi dünyada temsil etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Özdemir: “Amacım şampiyon güreşçiler yetiştirmek”
Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü Güreş Takımı Antrenörü Ahmet Özdemir ise amacının Yozgat’ta şampiyon güreşçiler yetiştirmek olduğunu belirterek, “36 Mart günleri arsında Yozgat’ta Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonası yapılacak. Tabi bunun öncesinde sporcumuz Recep Şahin, gruplarda 2. olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmıştı. Biz Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü olarak 30 sporcu ile çalışmaktayız. Çalışmalarımız 78 aydır aralıksız devam ediyor. Türkiye Şampiyonası'nda iddialıyız, sporcumuzun şampiyon olacağına inanıyorum. Benim en büyük amacım burada Rıza Kayaalp gibi şampiyonlar yetiştirmek, güreşe ve güreşçiye destek olunduğu sürece buna inanıyoruz. Recep Şahin gibi diğer sporcularım da var, onların da ilerleyen zamanlarda başarı elde edeceğine inanıyorum. Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübümüz ve Belediye Başkanımız Celal Köse ile başkan yardımcılarımız bizleri her konuda destekliyor, onlara da çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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