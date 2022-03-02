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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdağmadeni tarihinin en büyük yatırımı için imzalar atıldı

İHA

Akdağmadeni tarihinin en büyük yatırımı için imzalar atıldı

Akdağmadeni tarihinin 140 Milyon TL bedel ile en büyük yatırımı olacak biyogaz enerji tesisi için imzalar atıldı.
Zehirli gazlardan ve bakterilerden arındırılmış organik gübrenin çiftçilere ücretsiz dağıtılması yoluyla üretime doğrudan katkı sağlayacak biyogaz enerji tesisi kurulumu için yatırımcı firma ile Akdağmadeni Belediyesi arasına imzalar atıldı.
Hayvansal atıkların çevreyi kirletmesinin önüne geçecek, zararlı metan gazının oluşturduğu sera etkisini önlemeyi amaçlayan biyogaz enerji tesisi, yenilenebilir enerji üretimiyle ilçe ve ülke ekonomisine katkı sunacak. Yaklaşık 30 dönüm arazi üzerine kurulacak tesis, 6 Megavat üretim kapasitesine sahip olacak. 140 Milyon TL bedelle ilçeye kazandırılacak tesisin, 2 yıl içinde tam kapasite çalışmaya başlaması planlanıyor. Kurulum için Akdağmadeni Belediyesi bütçesinden ödeme yapılmayacak, yapişletdevret yöntemiyle tüm maliyetler yüklenici firma tarafından karşılanacak. Kurulumdan itibaren Akdağmadeni Belediyesine kar payı ödenecek, 15 yılın sonunda tesis tüm haklarıyla Akdağmadeni Belediyesine devredilecek.
İlçe için önemli proje hakkında açıklamalarda bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Akdağmadeni Belediyesi olarak çevreye duyarlı, geleceğimizi temiz yarınlara taşıyacak önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Yer altı çöp konteyner sistemlerini ve Yozgat’ın lisanslı tek sıfır atık tesisini, atık getirme merkezini ilçemize kazandırdık. Atık su arıtma tesisi için yer tahsisi ve proje hazırlanması tamamlandı, finansman için çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi de bölgenin en fazla sayıda büyük baş ve küçükbaş hayvanını barındıran ilçemizde hayvansal atıklardan enerji üretimi sağlayacak, ayrıca çiftçilerimize gübre desteğinde bulunurken doğamızı koruyacak Biyogaz Tesisi için yatırımcı firmayla imzalarımızı attık. Yaklaşık 140 Milyon TL gibi büyük bir yatırımla kurulacak biyogaz tesisi tam kapasite çalıştığı takdirde 6MW elektik enerjisi üretilecektir. Akdağmadeni Belediyesi bölgesinde örnek projeler gerçekleştiren, doğasını koruyan, üretime destek veren yatırımlarına devam edecektir" dedi.

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