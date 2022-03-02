Yozgat Valiliğinden yoğun kar yağışı uyarısı

Yozgat Valiliği kuvvetli kar yağışı, tipi, don ve buzlanma olaylarına karşı uyarılarda bulundu.
Yozgat Valiliği tarafından 03.03.2022 saat 00.00.’dan saat 23.59’a kadar Yozgat ve çevresinde kuvvetli kar yağışı, tipi ve buzlanma uyarısı yapıldı. Vatandaşların oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.