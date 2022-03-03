Yozgat’ta 361 bin 532 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi

Yozgat il Afet ve Acil Durum Müdürü(AFAD) Halil İbrahim İbiş, geçen yıl itibariyle şuana kadar 361 bin 532 kişiye afet farkındalık eğitimleri verildiğini söyledi.

Yozgat’ta 17 Mart Deprem Haftası dolayısıyla AFAD İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. AFAD İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olduğunu hatırlatan AFAD İl Müdürü Halil İbrahim İbiş, 238 eğitimci tarafından İçişleri Başkanlığınca geliştirilen “AFAD Gönüllülük Sistemi” kapsamında Yozgat’ta çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. İbiş, il genelinde bin 628 AFAD gönüllüsünün bulunduğunu ifade ederek 2021 yılında 19 AFAD gönüllüsüne saha eğitimleri verildiğini 2022 yılında ise bu sayının 160’a çıkarılacağını ifade etti.

Vatandaşların afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılayabilmeleri amacıyla İçişleri Bakanlığınca, AFAD Acil mobil uygulaması geliştirildiğini de söyleyen İbiş, her vatandaşın bu uygulamayı cep telefonlarına indirmelerini istedi. İbiş ayrıca afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin bulunduğu afet ve acil durum çantasının tanıtımını da yaptı.

2022 yılının Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edildiğini aktaran İbiş, bu kapsamda 4 Mart Cuma günü saat 11.30’da il genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da Erdoğan Akdağ Fen Lisesinde deprem anı ve tahliye tatbikatı düzenleneceğini hatırlattı.

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