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Yozgat'ta buzlanan yolda 15 araç birbirine girdi; kaza kamerada

DHA

Yozgat'ta buzlanan yolda 15 araç birbirine girdi; kaza kamerada


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) YOZGAT'ta, buzlanma nedeniyle 15 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı. Kaza ise kameraya yansıdı. 
Kaza, saat 22.00 sıralarında E-88 karayolu şehir geçişinde meydana geldi. Kar yağışının ardından buzlanma oluşan yolda sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Osman L. yönetimindeki 66 PF 019 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle kapanan yolda araç kuyrukları oluştu. Kaza yerine giren bir TIR, kayarak duran otomobillere çarptı. TIR'ın çarptığı anlar ise kameraya yansıdı. TIR'ın ardından gelen araçların da çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 15 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken hasar meydana geldi. 
Zincirleme kaza nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Kazaya karışan araç sürücüleri, tuzlama çalışmasının zamanında yapılmadığını belirterek tepkilerini gösterdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2022-03-04 01:53:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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