Yozgat’ta tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Deprem anı ve Tahliye Tatbikatı’ Yozgat’ta da tüm okullarda yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve sağlık jandarma ekiplerinin katılımı ile Erdoğan Akdağ Fen Lisesinde ‘Deprem anı ve Tahliye Tatbikatı’ düzenlendi. Yapılan tatbikatta senaryo gereği öğrenciler, sınıflarında depreme yakalandı. Öğrenciler, sirenlerin çalmasıyla sıralarının yanında çök, kapan, tutun hareketini yaparak kendilerini korumaya çalıştı. Depremin durması ile birlikte öğrencilerin tahliyesi hızlı bir şekilde AFAD ve okul görevlileri tarafından sağlandı. Öğrenciler okul bahçesinde kendileri için ayrılan alanda toplandılar.

Tatbikat sonrası Yozgat Valisi Ziya Polat, 1999 depremini yaşamış bir ailenin evladı olduğunu belirterek, "Allah bütün ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. Biz coğrafi olarak afet bölgesindeyiz, inşallah afet olmaz. Afet olduğunda da afete hazır bir devlet, hazır bir millet olarak afetleri karşılarız. Bundan sonra da haberli ve habersiz olarak tatbikatlar yapacağız." dedi.

Tatbikata katılan öğrencilerden Zehra Feyza Zambak ise bu tür tatbikatların yapılmasının önemli olduğuna değinerek "Öncelikle çök, kapan, tutun hareketi yaptık. Bence çok gerekli bir eğitim. Depremle karşılaşınca ne yapacağımızı öğrenmiş olduk” şeklinde konuştu.

Elif Selenay Mermertaş ise "Biz daha önce bu eğitimleri almıştık bunun pratiğini yapmak daha iyi oldu. Öğrendiklerimiz gerçek bir deprem anında bizim için faydalı olacak" ifadesini kullandı.

Deprem tatbikatına İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AFAD İl Müdürü Halil İbrahim İbiş ve kurum müdürleri de katıldı.

Türk Kızılay Yozgat Şubesi, tatbikat sonrası öğrencilere ikramda bulundu.

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