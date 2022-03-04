Yozgat’ta kadın kooperatifleri bilgilendirildi

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü organizesinde kadınlara yönelik kooperatifleşme süreçleri hakkında bilgilendirme programı düzenlendi.

Kadın kooperatiflerine yönelik farkındalık oluşturmak için eğitim programı gerçekleştirdiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, kadın istihdamının arttırılması gerektiğini söyledi. Neşeli, cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırarak kadınların ekonomide söz sahibi olmaları gerektiğini ifade etti.

Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş ise kooperatiflerin kurulmasına dair yasal mevzuat hakkında girişimci kadınları bilgilendirerek kadın kooperatiflerinin kapasitelerini artırarak profesyonel işletmeler haline gelmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda kooperatif üyeleri amaçları, kuruluş süreçleri ve aşamaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

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