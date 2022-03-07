Akdağmadeni’nde şiir ve müzik dinletisi beğeni topladı

Akdağmadeni Belediyesi’nin destekleri Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği’nin çalışmaları sonucunda ilçede gerçekleştirilen şiir ve müzik dinletisi programı büyük beğeni topladı.

Akdağmadeni Belediyesi konferans salonunda yapılan programa ilgi yoğun olurken Türkiye’nin farklı bölgelerinden şairler ve ozanlar programda birbirinden değerli eserleri seslendirdiler. Program şiir dinletileri, ozanların atışmaları ve eserlerini seslendirmelerinin ardından plaket takdimiyle son buldu

İlçenin sosyal ve refah seviyesini arttıracak sanata ve kültüre katkı sunacak etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Değerli şairlerimiz ve kendilerini alanında kanıtlamış halk kültürünü en iyi yansıtan ozanlarımız birbirinden güzel eserleri vatandaşlarımız ile buluşturdu. Akdağmadeni Belediyesi olarak ilçemizde bu tür etkinliklerin artması ve sürekli hale gelmesi için planlamalarımızı yapıyoruz. Şiir ve müzik dinletisi etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen başta Akdağmadeni Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği’ne, ülkemizin dört bir yanından ilçemize gelerek programa katılan şair ve ozanlarımıza bugün burada bizleri yalnız bırakmayan ilçemizin değerli kalemleri ve müzisyenleri ile her şeyin en iyisine layık olan kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Akdağmadeni Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği Başkanı Osman Şahbaz ise “Akdağmadeni’nde kültür ve sanat alanında farklı etkinlikler düzenleyerek ilçenin tanıtımına ve kültürüne katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Fatih Topuz, belde belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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