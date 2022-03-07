Yozgat’ta baharın habercisi ‘Çiğdemler’ çiçek açtı

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve genelde Mart veya Nisan aylarında açan çiğdemler çiçek açtı.

İlkbahar mevsiminin müjdecisi olarak kabul edilen çiğdem çiçekleri, toprak üstünde boy göstermeye başladı. Anadolu’da bolluk ve bereket açısından büyük bir öneme sahip çiğdem çiçekleri, minicik boylarına rağmen eşsiz güzellikteki renkleriyle doğayı süslüyor.

Çiğdem çiçeklerinin baharı müjdelediğini söyleyen Adem Karakurt, “Çiğdem çiçekler Mart ve Nisan mevsiminde açar. Yozgat’ta da Mart ayı başıyla birlikte çiğdem çiçekler filizlenmeye başladı. Çiçeklerin sarı görüntüsü insana huzur, mutluluk veriyor” dedi.

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