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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta yağ denetimi yapıldı

İHA

Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, son günlerde fiyatı artan sıvı yağ ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Yozgat’ta yağ denetimi yapıldı

Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, son günlerde fiyatı artan sıvı yağ ile ilgili denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceleyerek fahiş fiyat artışı, etiket denetimi ve market depolarını kontrol etti. Reyon ile kasa fiyatlarını kontrol eder ekipler, güncel fiyatları kayıt altına aldı.
Yağ konusunda bir sıkıntılarının olmadığını, raflarda ve depolarda yeteri kadar yağ bulunduğunu belirten market müdürü Osman Şahiner, halkın endişeye kapılmaması gerektiğini söyledi. Şahiner, “Şuan satışlarımız sürüyor, fiyatlarımız da uygun, aşırı bir talep var ama yeteri kadar yağ stokumuz bulunmaktadır ve ürünlerimizi raflarımızda sergiliyoruz”dedi.
Vatandaşlardan Hakkı Çay ise herkesin ihtiyacı kadar yağ alması gerektiğini belirterek, “Halk olarak bir tane ihtiyacımız varken daha fazla almak için çalışıyoruz. O da fiyatları yükseltiyor. Savaş Rusya'da Ukrayna'da değil de Türkiye'de Yozgat'ta oluyormuş gibi gösteriliyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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