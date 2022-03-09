Kar, Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu

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Yozgat’ta dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hissedilir derece düşüşle birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Yozgat’ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yozgatlılar güne beyaz örtü ile 'merhaba' dedi.

Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Diğer yandan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’ndaki ağaçların kar altında kaldığı ve ağaç dallarının kırıldığı görüldü. Yozgat Çamlığı Fatih Tabiat Parkı tarafında bulunan ve buz tutan Cevdet Dündar Göleti’nin bazı kesimlerinde buzlarının erimeye başladığı görüldü.

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