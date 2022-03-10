Kurt, ilçe merkezine indi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Sarıkaya ilçesine inen kurt, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sarıkaya ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir belediye temizlik görevlisi, çocuk oyun parkındaki kurdu fark etti. Görevli, parkın çevresinde yiyecek arayan kurdu cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre park çevresinde dolaşan kurt, daha sonra ormana girip gözden kayboldu. Belediye ekipleri, ormana, kurduğu girdiği alana yiyecek bıraktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2022-03-10 14:51:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.