Kurt, ilçe merkezine indi

YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Sarıkaya ilçesine inen kurt, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Sarıkaya ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir belediye temizlik görevlisi, çocuk oyun parkındaki kurdu fark etti. Görevli, parkın çevresinde yiyecek arayan kurdu cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre park çevresinde dolaşan kurt, daha sonra ormana girip gözden kayboldu. Belediye ekipleri, ormana, kurduğu girdiği alana yiyecek bıraktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2022-03-10 14:51:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.