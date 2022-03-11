Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi



YOZGAT,(DHA)YOZGAT'ta, etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 11 Mart Cuma günü ilimiz genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, engelli, hamile ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Yozgat YOZGAT, (DHA)

2022-03-11 07:55:19



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