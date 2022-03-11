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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayati İnanç'ın konuk olduğu program yoğun ilgi gördü

İHA

Hayati İnanç'ın konuk olduğu program yoğun ilgi gördü

Akdağmadeni Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Can Veren Pervaneler söyleşisinde Hayati İnanç vatandaşlarla buluştu.
Belediye kültür merkezinde düzenlenen Can Veren Pervaneler adlı söyleşide konuşan Hayati İnanç, Divan Edebiyatı'ndan günümüze uzanan keyifli sohbetiyle Akdağmadeni halkına unutulmaz bir gün yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşiye Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, İl Genel Meclis Üyeleri, siyasi parti il ve ilçe başkanları, İlçe Müftüsü Ali Tuna, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Erciyes Camii İmam Hatibi Şeref Biçen'in Kur’an Kerim tilavetiyle devam etti.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Yalçın, "Son zamanlarda biliyorsunuz mekanlar birbirine yakınlaştığı halde insanlar birbirinden ıraklaştı, uzaklaştı. Bir gece elindeki löküs ile onlarca arkadaşıyla Alicik’ten Pazarcık köyüne teravih namazından sonra sohbete gidip, sabah ezanına köye tekrar yürüye yürüye giden bir ekip varken, gün gün mahallesindeki komşusundan, apartmanındaki kardeşinden bihaber olan nesiller yetişiyor. İnşallah bugün düzenlediğimiz program özlediğimiz, hasret kaldığımız günlere, kendimize yakın bulduğumuz, sohbetlerine, şiirlerine aşina olduğumuz Hayati İnanç hocam bizi tekrar o özlediğimiz günlere götürecek diye ümit ediyorum. Cenabı Hakk sağdan yaklaşan fitneden de, soldan yaklaşan fitneden de, insanı doğruya çağırdığını söyleyerek küfre davet eden iki ayaklı şeytanlardan da bizleri muhafaza eylesin. Sözlerimi bitirirken sizleri emin olanların en yücesi Rahman’a emanet ediyor, saygılar sunuyorum’’ dedi.
7 binden fazla beyiti ezbere okuyan Hayati İnanç, Divan Edebiyatı'nın en önemli şairlerinin eserlerini kendine has üslubuyla okudu. ‘En değerli iş insana yatırımdır' diyen İnanç, ilahi aşkı Divan Edebiyatı'ndan verdiği örneklerle izleyicilere anlattı. Özellikle gençlere vasiyetini açıklayan İnanç, sürekli olarak okumak gerektiğini ve gençlerin kendilerini zaman kaybına uğratacak, geriye götürecek işlerden uzak durmalarını tavsiye etti. Akdağmadeni’nde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden İnanç, salonu dolduran izleyicilere de teşekkür etti.
Yaklaşık 2 saat süren söyleşi, Belediye Başkanı Yalçın’ın hediye takdiminden sonra son buldu.

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