İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, Akdağmadeni’nde kampa girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, Akdağmadeni’nde kampa girdi

İHA

İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, Akdağmadeni’nde kampa girdi

İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, 0115 Mayıs tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları için Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde hazırlıklara başladı.
Akdağmadeni Kapalı Spor Salonu’nda Milli Takım Başantrenörü Ertan Özkan, antrenörler Bircan Evrim Aslan ve Murat Altun koordinesinde çalışmalara başlayan İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı'nda 8 sporcu, 11 günlük kampta hem moral depolayacak hem de güç toplayacak. Kamp sonrası başarı gösteren 2’si erkek 2’si kadın olmak üzere 4 sporcu, Brezilya’da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanacak.

Özkan: “Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz”
İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı Başantrenörü Ertan Özkan, Akdağmadeni’nde kamp yapmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, “1122 Mart tarihleri arasında Akdağmadeni’nde milli takım kampımızın ilk ayağını yapıyoruz. Kütahya’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda 120 sporcu arasından ilk 4’e giren sporcularımızı burada milli takım kampına aldık. 115 Mayıs tarihleri arasında Brezilya’da İşitme Engelliler Olimpiyatları yapılacak. Ülkemizi temsilen badminton branşında 2 kadın, 2 erkek sporcumuzu yapmış olduğumuz kamplarda belirleyeceğiz. Akdağmadeni gerçekten beklentimizin çok üstünde çıktı. Buradan bizleri misafir ettiği ve göstermiş olduğu ilgiden dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hedefimiz olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip orada bayrağımızı göndere çekmek olacaktır. Ekim ayında düzenlenecek Avrupa şampiyonasında da oldukça iddialıyız. Genç ve iyi bir takımımız var. Avrupa şampiyonluğunu da kazanacağız” dedi.

Karakaya: “Verimli bir kamp dönemi geçireceğiz”
Kariyerinde dünya üçüncülüğü başarısı bulunan İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı sporcusu Zeynep Karakaya ise, “Akdağmadeni’ni çok beğendim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hedefim olimpiyatlarda şampiyon olmak. Burada çok verimli bir kamp süreci geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Yalçın, sporcuları yalnız bırakmadı
Kampın ilk gününde sporcuları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın da, “1 15 Mayıs tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenecek olan olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek İşitme Engelliler Badminton Milli Takımımızı Akdağmadeni’nde misafir ediyoruz. Dün itibariyle başlayan kampımız yaklaşık 10 gün devam edecek. İnşallah kamp sonunda sporcularımız olimpiyat oyunlarına hazır hale gelecekler. Ayyıldızlı al bayrağımızı Brezilya’da göndere çekeceklerine canı gönülden inanıyor, başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayati İnanç'ın konuk olduğu program yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Hayati İnanç'ın konuk olduğu program yoğun ilgi gördü
Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi
YEREL HABERLER Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.