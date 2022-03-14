Yozgat’ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polislerce yakalandı.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan aranması bulunan G.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yozgat Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunca 20 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası

bulunan firari G.Y. yakalanarak savcılıkça gözaltına alındı.

G.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.