Yozgat’ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polislerce yakalandı.
Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan aranması bulunan G.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yozgat Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunca 20 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası
bulunan firari G.Y. yakalanarak savcılıkça gözaltına alındı.
G.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.