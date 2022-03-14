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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu kulakların pasını sildi

İHA

Yozgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu kulakların pasını sildi

Pandemi süreci kısıtlamalarının kaldırılmasıyla adından söz ettirecek bir konser ile Yozgatlı sanatseverlerin karşısına çıkan Yozgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu dinleyicilerin kulaklarının pasını aldı.
Müzisyen Mustafa Koç şefliğinde sahne alan Yozgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda verdiği konserle dinleyicilerine doyumsuz bir müzik ziyafeti verdi. Seçkin eserlerden oluşan repertuar ile sanatseverlerin karşısına çıkan müzik topluluğu, adına yakışır bir performans sergiledi.
Dinleyiciler arasında bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini belirterek bir yandan şehrin imarı konusunda vizyon projeleri hayata geçirirken diğer yandan da hazırladıkları sanatsal etkinliklere devam ettiklerini söyledi.
Başkan Köse, “Pandemi süreci ile birlikte kültürel ve sanatsal etkinliklere bir süre ara vermek zorunda kalmıştık. Pandemi koşullarına bağlı kısıtlamaların ortadan kalkması ile birlikte Aralık 2021’de çalışmalarına başlayan Belediyemiz Türk Sanat Müziği Topluluğu 4 aylık çalışma sonrası ilk konserini verdi. Pandemi dolayısıyla koromuza ara vermiştik ama Aralık ayı itibari ile başlayan 4 aylık bir çalışmanın eseriydi bu konser. Ben şahsım ve belediyemiz adına koromuzu tebrik ediyorum. Sanatlarını çok güzel icra ettiler. Şunu ifade etmeliyim ki şehirlerarası turneye de hazır hale gelmiş koromuz. Açıkçası çok profesyonel bir ekip olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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