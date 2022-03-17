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Öğrencilerin hayallerine Başkan Yalçın’dan tam destek

İHA

Öğrencilerin hayallerine Başkan Yalçın’dan tam destek

Akdağmadeni Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi birlikteliğiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik belirli periyotlarla ücretsiz deneme sınavları düzenleyecek.
Akdağmadeni Halk Eğitim Merkezinde yıl boyunca belirli aralıklarla yapılacak olan deneme sınavlarına, YKS’ye hazırlanan tüm öğrenciler ücretsiz olarak katılabilecek. Öğrenciler bu sınavlarla hem heyecanlarını yenecek hem de bilgilerini test etme imkanı bulacak.
Halk Eğitim Merkezi ile imzalanan protokol sonrası konuşan Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, “Sınavlara girecek öğrencilerimizin, bilgilerini ve zamanını olumlu kullanma becerilerini test etmek, eksik konularını görmelerini sağlamak ve heyecanlarını yenebilmelerine olanak sağlamak amacıyla yıl boyunca belirli aralıklarla Halk Eğitim Merkezimizin koordinesinde deneme sınavları yapacağız. Deneme sınavlarının tüm masrafları belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Halk Eğitim Merkezimiz sınavların düzenlenmesi, öğrencilerimizin üniversite sınavlarına kaliteli şekilde hazırlanması için titiz bir çalışma yürütüyor. Öğrencilerimizden tek beklentimiz çalışmaları ve meşakkatli olan bu süreçte azim göstermeleridir. Başarıları için gerekli fiziki donanım şartlarını ve kaynak teminini bütün imkanlarımızı seferber ederek sağlıyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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