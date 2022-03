Alman öğrencilere, Türk kültürü ve Yozgat anlatıldı

Yozgat’a Erasmus Plus Gençlik Değişimleri programıyla gelen 45 Alman öğrenci, hem ülke kültürünü hem de Yozgat’ı yakından tanıma fırsatı buldu.

Erasmus Plus Gençlik Değişimleri programı kapsamında Almanya ile yürütülen etkinlikte Yozgat’a gelen 45 öğrenci, bir hafta boyunca Türk kültürünü, örf ve adetlerini tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler Yozgat kültürüne özgü parmak çörek, testi kebabı ve kavurga gibi lezzetlerle tanışırken şehrin kültürel miraslarından Çapanoğlu Büyük Cami, Yozgat Çamlığı Milli Parkı ve Hayri İnal Konağını da gezme fırsatı buldu.

Alman öğrencileri 2 gün boyunca Sorgun’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “SORGED Erasmus Plus Gençlik Değişimi programıyla Alman vatandaşı öğrencilerimizi ilçemizde ağırladık. Eğitim faaliyetleri kapsamında bizler öğrencilerimizi yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışından öğrencileri de ülkemizde, ilimizde ağırlıyoruz. Kültürel kaynaşmanın sağlandığı programda örf, adet ve geleneklerimizi en iyi şekilde yansıttık. Gençlerimizin Yozgat’a, tekrar gelmeleri ve Sorgun’umuzu beğenmeleri bizleri fazlasıyla memnun etti” dedi.

