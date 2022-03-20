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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

İHA

Yozgat’ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Yozgat’ta aralıklarla şiddetini artıran kar yağışı, hafta sonu da etkili olmaya devam ediyor.
Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Yozgat’ta, dondurucu soğuklarla da etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, kar yağışı da aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor.
Kar yağışı dolayısıyla sürücülerin sorun yaşamaması için karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken belediye ekipleri de cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluşurken karlı havada yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri de vatandaşlar arpa ve buğday ile besledi.
Yozgat’ın bu yıl kara doyduğunu söyleyen Uğur Darıcı, “Yaz bir türlü gelmedi, karın yağması güzel, ortalıktaki mikrobu kırar, hastalık kalmaz. Bu günümüze çok şükür, Yozgat bu yıl kara doydu. Barajlarımız doldu, mahalle çeşmelerimiz akmaya başladı. Önceden su sıkıntımız vardı bu sene kış çok güzel oldu” dedi.
Çapanoğlu Büyük Cami etrafında bulunan kuşları besleyen Darıcı, “Karda, kışta hayvanlar yiyecek bulamıyor. Biz de elimizden geldiğince güvercinleri beslemeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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