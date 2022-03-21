Nevruz ateşi Yozgat’ta da yandı

Yozgat'ta Nevruz Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile üniversite ortaklığında Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Ziya Polat, katılımcıların Nevruz Bayramı’nı kutladı. Nevruz'un binlerce yıldır kutlanan bir bayram olduğunu belirten Polat, "Bu yıl kar yağışı yoğun oldu. Baharımız gelecek inşallah. Biz kar yağışını her zaman bereket olarak gören toplumuz. İnşallah baharla birlikte toprağımız bereketlenecek” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler mani okuyup, yumurta tokuşturdu. Katılımcılar Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi ve Bozok Üniversitesi Müzik Topluluğu öğrencilerinin söyledikleri şarkı ve türkülerle eğlendi. Daha sonra kültür merkezi önünde yakılan ateşin üzerinden atlayan konuklar çekiçle demir dövdü. Programın sonunda katılımcılara Türkmen pilavı ikram edildi.

Nevruz Programına Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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