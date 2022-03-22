Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi D Grubu'nda oynadıkları maçların tamamını kazanıp playoff müsabakalarına lider olarak yükselen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, gözünü 1. Lig’e dikti.

Erkekler 2. Ligi D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak 1. Lig’e yükselme mücadelesi için playoff oynama hakkı kazanan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü'nde değerlendirmelerde bulunan Antrenör Ozan Salep, başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan ve sezon başı yaptığı transferlerle takıma güç katan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, 12 takımın katılacağı playoff müsabakalarında 1. Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

Yozgat’ı 1. Lig'e yükselme müsabakalarında temsil edeceklerini belirten Ozan Salep, geride kalan sezonu başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi. Ligde gösterdikleri başarıyı playoff müsabakalarında da göstermek için hazırlıklara başladıklarını belirten Salep, “1. Lig'e yükselme maçlarının bizim için çok iyi geçmesini istiyoruz. Hazırlıklarımızı o yönde yapıyoruz. Tecrübeli ve mücadeleci bir takıma sahibiz. 1. Lig'e çıkabilmek için önümüzde sadece bir engel kaldı. İnşallah emeklerimizin karşılığını 1. Lig'e çıkarak alırız. Amacımız Yozgat’ı hentbolda en iyi şekilde temsil etmek” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ye hentbolu daha iyi seviyelere taşımak için yapmış olduğu katkı ve desteklerden dolayı teşekkür eden Salep, “Playoff maçlarında karşılaşmanın son saniyesine kadar savaşacağız. Yükselme müsabakalarını adımıza yakışır bir şekilde bitireceğimizin sözünü veriyorum” şeklinde konuştu.

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