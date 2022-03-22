İdlib’e 4 tır yardım malzemesi Yozgat’tan yola çıktı

Yozgat Valiliği koordinesinde İl Müftülüğünce düzenlenen "Soğuk Üşütür, İyilik Isıtır" kampanyası kapsamında toplanan 4 tır yardım malzemesi Suriye'nin İdlib şehrine dualarla uğurlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde Kur’anı Kerim okundu ve dua edildi. Törende konuşan İl Müftüsü Ali Gülden, Yozgat'ın bütün yerleşim yerlerinden kampanyaya destek sunulduğunu söyledi. Gülden, “Çadırkentte onlarca yıldır bir araya gelen çadır altında yaşayan, sıkıntı çeken kardeşlerimize yardım etmek üzere ilimizde başlattığımız “Soğuk üşütür iyilik ısıtır” kampanyamıza Yozgat’ımızın bütün köylerinden, beldelerinden kardeşlerimiz destek sundu. O destekleri bir araya getirdik ve yardımlarımızı uğurlamak üzere bir araya geldik” dedi.

Konuşmanın ardından içerisinde gıda kolisi, un, soğan, su ve giysi bulunan 4 tır dualar eşliğinde yola çıktı.

Törene Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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