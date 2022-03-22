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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta Yaşlılar Haftası kutlandı

İHA

Yozgat’ta Yaşlılar Haftası kutlandı

Yozgat’ta Alparslan Türkeş Huzurevi'nde Yaşlılar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte günün anlam ve önemine dair pasta kesildi. Huzurevinde kalan yaşlılar tarafından yapılan el sanatları sergisinin açılışı yapılarak sergi gezildi. Yaşlılar, gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençlerle birlikte müzik eşliğinde eğlenerek doyasıya bir gün yaşadı.
Programda Yaşlılar Haftası'nı kutlayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, yaşlıların birer kıymet, değer olduğunu belirtti. Neşeli, "Yaşlılarımızın misyonu, kültürümüzü, değerlerimizi geleceğe taşıyan köprülerdir. Bizler bu noktada geleceğe köprü vazifesi görevini yürüten büyüklerimizi bugünlerde toplumla buluşmasını önemsiyor ve çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Pandemi dolayısıyla huzurevlerine daha önce dışarıdan ziyaretçi alınmıyordu, şimdi ise sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ediyoruz. Yaşlılarımız, gelen ziyaretçilerle mutlu oluyor” dedi.

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