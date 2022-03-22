Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Türkiye Yarı Final müsabakaları Yozgat’ta başladı

Yozgat’ta 11 ilden 220 sporcunun katılımıyla, 20212022 eğitimöğretim yılı Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Basketbol Yarı Final müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının “Okul Sporları 20212022 EğitimÖğretim Yılı” faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldız Kız ve Erkekler Basketbol Yarı Final müsabakaları Yozgat’ın ev sahipliğinde start aldı. 2225 Mart günlerinde Rıza Kayaalp Spor Salonunda oynanacak karşılaşmalara 11 ilden 220 sporcu katılacak.

Final müsabakalarının sonunda gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar, 1721 Mayıs 2022 tarihinde Afyon’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

Son bir ayda yaklaşık 2 bin sporcuyu Yozgat’ta ağırladıklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, “Bu tür sportif faaliyetlerle kentin tanıtımına ve gelişime katkı sunuyoruz. Son bir ayda Yozgat’ta vatandaşlar spora doydu. Önümüzdeki günlerde de sportif etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

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