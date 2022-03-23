Bozkırı yeşillendiren ‘Oksijen Adam’ 300 bin fidanı toprakla buluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozkırı yeşillendiren ‘Oksijen Adam’ 300 bin fidanı toprakla buluşturdu

İHA

Bozkırı yeşillendiren ‘Oksijen Adam’ 300 bin fidanı toprakla buluşturdu

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Abdullah Karataş, kendi imkanlarıyla 22 yılda 300 bin fidanı toprakla buluşturarak 20 hatıra ormanı oluşturdu. Bozkırı yeşillendiren Karataş, ömrü boyunca fidan dikmeye devam edecek.
Sarıkaya ilçesinde ‘Oksijen Adam’ olarak bilinen Abdullah Karataş (62), 22 yıldır dağ taş demeden tek başına kendi imkanlarıyla binlerce fidanı toprakla buluşturmaya devam ediyor. Doğa ve yeşil sevgisi katlanarak artan Karataş, diktiği binlerce fidan sayesinde ilçesinin yeşil bir görüntüye kavuşmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.
2008 yılında emekli olan ve ilçede çocuklarıyla birlikte beyaz eşya işiyle uğraşan Oksijen Adam, vaktinin büyük bir kısmını diktiği fidanların bakımıyla geçiriyor. İlerleyen yaşına rağmen yaz kış demeden her gün fidanların, kontrolünü, bakımını ve sulamasını yapan Karataş, toprakla buluşturduğu fidanları bir bebek edasıyla büyütüyor.
2000 yılında fidan dikimine başlayan ve şu ana kadar 300 bin fidanı toprakla buluşturan Karataş, oluşturduğu 20 hatıra ormanının yanı sıra köy ve beldelerde 20’yi geçkin çeşme yaptırdı. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve yeşil bir doğa bırakmak için gece gündüz çalışan Karataş, ayrıca ilçedeki mezarlıklar, okul bahçeleri başta olmak üzere kaymakamlık ve belediyenin gösterdiği boş alanlara da kendi imkanlarıyla fidan dikmeye devam ediyor.
Doğa ve yeşil aşığı Karataş, ömrü boyunca fidan dikmeye ve bozkırı yeşillendirmeye devam edecek.

“Ölünceye kadar fidan dikeceğim”
Ömrünü doğaya ve fidanlara adadığını söyleyen Karataş, “62 yaşındayım, bu zamana kadar 20’yi geçkin hatıra ormanım oldu. 300 bini geçkin fidanım ve 20’yi geçkin çeşmelerim oldu. Ömrümü doğaya ve fidanlara adadım. Ömrüm boyunca temin ettiğim fidanları doğayla buluşturmaya kendime söz verdim. Ölünceye kadar da bunu yapacağım” dedi.

“Ben fidanlarla mutlu oluyorum”
Toprakla buluşturduğu fidanları bebek edasıyla büyüttüğünü belirten Karataş, “Bu fidanları belediyenin, kaymakamlığın boş gösterdiği arazilere köylere, mezarlara, camilere birçok yere Yozgat’ımıza ve ilçemize dikimini yaptım. Bütün finansmanını kendi imkanlarımla sağlıyorum. Sulamasını, dikimini, bakımını her şeyini kendim yapıyorum. İlçedeki bazı gönüllü arkadaşlar da fidanların bakımı için bana yardımcı oluyor. İlçede kendi iş yerim var orayı bırakarak geliyorum fidanların bakımını, sulamasını ve dikimini yapıyorum. Bunları çocuk gibi seviyorum, onlar benim doğada aşkım, sevgim, mutluluğum. Ben bunlarla mutlu oluyorum, rabbim ömür verdikçe de bunu devam ettireceğim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Türkiye Yarı Final müsabakaları Yozgat’ta başladı
YEREL HABERLER Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Türkiye Yarı Final ...
Yozgat’ta Yaşlılar Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Yozgat’ta Yaşlılar Haftası kutlandı
İdlib’e 4 tır yardım malzemesi Yozgat’tan yola çıktı
YEREL HABERLER İdlib’e 4 tır yardım malzemesi Yozgat’tan yola çıktı
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, gözünü 1. Lig’e dikti
YEREL HABERLER Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, gözünü ...
Atık malzemelerden ‘kitap okuma köşesi’ yapıldı
YEREL HABERLER Atık malzemelerden ‘kitap okuma köşesi’ yapıldı
Akdağmadeni’nde sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Akdağmadeni’nde sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimleri ...
Nevruz ateşi Yozgat’ta da yandı
YEREL HABERLER Nevruz ateşi Yozgat’ta da yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.