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Yaşlı kadına polisten şefkat eli

İHA

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına polis yardımcı oldu.

Yaşlı kadına polisten şefkat eli

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına polis yardımcı oldu.
Atatürk Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın olduğunu fark eden trafik polisi ekipleri, araçlarını durdurdu. Araçtan inen bir kadın polis, yaşlı kadının koluna girerek güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesini sağladı. Yaşlı kadının yolun karşına geçmesiyle ışıkta bekleyen araçlar hareket etti.
O anlar ise aracıyla bekleyen Mustafa Akbulut tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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